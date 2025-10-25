ドジャースの佐々木朗希投手（２３）が２３日、先発へのこだわりを口にした。ポストシーズンで中継ぎに配置転換され、７試合で防御率１・１３、３セーブと存在感を示す右腕だが、中継ぎの適性を問われると「球速が２、３マイル上がるなら、そういう可能性もあるかなと思いますけど、先発でも中継ぎでもあまり変わらない。カット（ボール）やツーシームをしっかり投げていけば先発でもやっていける。そこまで中継ぎに向いていると