ドジャース球団の公式ＳＮＳが２３日、翌日から始まるＷＳを前に、優勝チームに授与される「コミッショナーズ・トロフィー」を見つめる大谷らの写真や動画を投稿した。同トロフィーは２０００年から米高級宝飾店「ティファニー」が製作しており、重さ２０ポンド（約９キロ）、高さ２４インチ（約６１センチ）でメジャー３０球団の旗がデザインされている。