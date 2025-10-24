不動産情報サービスのアットホームは、昨年7月〜今年7月の間に物件を購入した人および来年3月までに購入を検討している18〜59歳を対象に、住まいの探し方や不動産会社に求めることなどに関して経験者と検討者の違いを調査した（調査対象：2024年7月〜2025年7月の間に物件を購入した人および2026年3月までに購入を検討検討しており、現在住まい探しをしている18〜59歳の男d女825名、引越し経験者：393名・引越し検討者：432名。調査