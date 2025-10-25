気象庁によると、２０２５年１０月２５日午前１時４０分ごろ、地震がありました。震源地は根室半島南東沖、震源の深さは４０キロで、地震の規模を示すマグニチュードは５．９と推定されています。この地震による津波の心配はありません。震度５弱を観測したのは、根室市、震度４を観測したのは、釧路市、浜中町、別海町、標津町です。現在、自治体や警察などが、被害の確認などを進めています。