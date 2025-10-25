25日午前1時40分ごろ、北海道で震度5弱を観測する地震がありました。気象庁によりますと、この地震による津波の心配はありません。震源地は根室半島南東沖で、震源の深さは約40km、地震の規模を示すマグニチュードは、5.9と推定されています。各市町村の震度は震度5弱が北海道根室市、震度4が釧路市、浜中町、別海町、標津町となっています。この地震では、高層ビルなどが大きくゆっくり揺れる長周期地震動が観測されました。長周