メ～テレ（名古屋テレビ） 2025年10月25日午前01時40分ごろ、根室半島南東沖を震源とする最大震度5弱の地震が発生しました。 岐阜県、愛知県、三重県内では、震度1以上の揺れは観測されませんでした。 最大震度5弱を観測したのは北海道です。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さは40km。地震の規模を示すマグニチュード（M）はＭ５．９と推定されます。 全国で震度5弱以上を観測した地域