25日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比210円高の4万9530円と急伸。日経平均株価の現物終値4万9299.65円に対しては230.35円高。出来高は7926枚となっている。 TOPIX先物期近は3282.5ポイントと前日比9.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は13.05ポイント高で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 4953