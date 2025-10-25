米大統領専用ヘリ、マリーンワンから降りるトランプ大統領＝9月、ホワイトハウス南庭（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】27日に訪日するトランプ米大統領と高市早苗首相が28日に会談した後、大統領専用ヘリ、マリーンワンに同乗し東京都内の米軍ヘリポートから海軍横須賀基地に移動する方向で日米両政府が調整していることが分かった。ホワイトハウス関係者が24日、明らかにした。外国首脳がマリーンワンで共に移動するのは珍