【ワシントン共同】訪日するトランプ米大統領と高市早苗首相が28日の会談後、大統領専用ヘリに同乗し、東京都内から海軍横須賀基地に移動する方向で日米両政府が調整に入ったことが分かった。ホワイトハウス関係者が24日明らかにした。