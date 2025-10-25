25日午前1時40分ごろ、根室半島南東沖を震源とする地震があり、北海道の根室市で震度5弱の強い揺れを観測しました。この地震による津波の心配はありません。気象庁によりますと、午前1時40分ごろの地震では、北海道道東の根室市で震度5弱を観測したほか、震度4を釧路市、浜中町、別海町、標津町、震度3を浦幌町、釧路町、厚岸町、標茶町、中標津町、羅臼町でそれぞれ観測しました。震源地は根室半島南東沖で、地震の規模を示すマグ