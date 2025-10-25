ヒーローズは、同社が運営するマンガ配信サイト「コミプレ-Comiplex-」にて、2025年10月24日(金)より、新連載『エルフ妻と始める悠久の旅〜伝説の勇者、愛するエルフと共に100年前に救った世界を旅する〜』(原作：羽田遼亮／漫画：hu-ko)を公開した。■『エルフ妻と始める悠久の旅〜伝説の勇者、愛するエルフと共に100年前に救った世界を旅する〜』原作：羽田遼亮／漫画：hu-ko【あらすじ】“最強勇者”レナスは魔王を討つも、猛毒