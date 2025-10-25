女優の綾瀬はるか（40歳）が、10月24日に放送された情報番組「旬感LIVE とれたてっ！」（関西テレビ・フジテレビ系）に出演。仕事中に“最大級に驚いたこと”を語った。24日にオープンした、ユニクロのグローバル旗艦店「UNIQLO UMEDA」（大阪・梅田）記者説明会に登壇した綾瀬と松下洸平が、番組のインタビューに対応。綾瀬は仕事中に“最大級に驚いたこと”として、「山のふもとでロケしてたら、すっごい…緑色の…エメラルドみ