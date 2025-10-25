◇レスリングU23世界選手権第5日（2025年10月24日セルビア・ノビサド）女子57キロ級は決勝が行われ、24年パリ五輪53キロ級金メダルで階級変更後初の国際大会となった藤波朱理（日体大）は、ベラルーシ出身選手を10―0のテクニカルスペリオリティーで破り、初優勝を飾った。中学2年だった17年9月から続く公式戦の連勝も145に伸び、2連覇を目指す28年ロサンゼルス五輪へ確かな第一歩を踏み出した。今大会が4月以来、半年ぶり