２５日午前１時４０分頃、北海道の根室半島南東沖を震源とする地震があり、北海道根室地方南部で震度５弱を観測した。気象庁によると、この地震による津波の心配はない。震源の深さは約４０キロ、地震の規模を示すマグニチュードは５・９と推定される。各地の主な震度は次の通り。▽震度５弱北海道根室市▽震度４北海道釧路市、浜中町、別海町、標津町