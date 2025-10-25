25日午前1時40分頃、根室半島南東沖を震源とするマグニチュード5.9の地震が発生し、北海道で最大震度5弱を観測しました。この地震による津波の心配はありません。地震の概要25日午前1時40分頃、北海道で最大震度5弱を観測する地震が発生しました。震源地は根室半島南東沖(北緯42.9度、東経145.6度)で、震源の深さは約40km、地震の規模(マグニチュード)は5.9と推定されます。この地震による津波の心配はありません。震度3以上が観測