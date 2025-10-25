気象庁25日午前1時40分ごろ、北海道の根室地方南部で震度5弱の地震があった。気象庁によると、震源地は根室半島南東沖で、震源の深さは40キロ。地震の規模はM5.8。今後1週間程度は最大震度5弱クラスの地震に注意が必要としている。道警によると、被害の情報は入っていない。総務省消防庁の全国瞬時警報システム（Jアラート）が予想最大震度5強の緊急地震速報を出した。政府は首相官邸の危機管理センターに情報連絡室を設置し