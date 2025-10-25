25日午前1時40分ごろ、北海道で最大震度5弱を観測する強い地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は根室半島南東沖で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは5.8と推定されます。この地震による津波の心配はありません。この地震について、緊急地震速報を発表しています。最大震度5弱を観測したのは、北海道の根室市です。【各地の震度詳細】■震度5弱□北海道根室市