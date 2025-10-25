気象庁によりますと、25日午前1時40分ごろ、地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度5弱を観測したのは、根室市、震度4を観測したのは、釧路市、浜中町、別海町、標津町、震度3を観測したのは、浦幌町、釧路町、厚岸町、標茶町、中標津町、羅臼町となっています。震源地は根室半島南東沖。震源の深さは40キロ。地震の規模を示すマグニチュードは5.9と推定されます。