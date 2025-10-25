気象庁によりますと午前1時40分ごろ、北海道地方で震度5弱の地震がありました。震度5弱を観測したのは、根室南部、震度4を観測したのは、釧路中南部、根室北部、根室中部、震度3を観測したのは、十勝中部となっています。津波情報、各地の詳しい震度などは、情報が入り次第お伝えします。