俳優の板垣李光人（23歳）が、10月23日に放送された情報番組「おはよう朝日です」（朝日放送）に出演。これだけは誰にも負けない“No.1なこと”を語った。板垣はこの日、映画「ミーツ・ザ・ワールド」（10月24日公開）の宣伝を兼ねて、主演の杉咲花と共に番組のインタビューに対応。これだけは誰にも負けない“No.1なこと”について質問を受ける。これに板垣は「僕ありますよ。アイス食べるのめっちゃ早いんですよ」と答え、「今ま