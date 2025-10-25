【地震情報 2025年10月25日】(03:40更新)1時40分頃、根室半島南東沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約40km、地震の規模はM5.8、最大震度5弱を北海道で観測しています。この地震による津波の心配はありません。【地震情報 2025年10月25日】(01:44更新)1時40分頃、根室半島南東沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約40km、地震の規模はM5.9、最大震度5弱を北海道で観測しています。この地震による津波の心配は