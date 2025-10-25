NY株式24日（NY時間12:30）（日本時間01:30） ダウ平均47276.93（+542.32+1.16%） ナスダック23230.32（+288.52+1.26%） CME日経平均先物49665（大証終比：+345+0.70%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均が５００ドル超の大幅続伸となっており、最高値を更新しているほか、ナスダックも大幅に高値を更新している。 取引開始前に発表の９月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）を受けて米株式市場は買いが