日本女子代表(なでしこジャパン)は24日、欧州遠征でイタリア女子代表と対戦する。日本時間25日午前1時15分のキックオフを前にスターティングメンバーが発表された。対戦するイタリアはFIFAランキング12位(日本は8位)。7月の女子EUROでもベスト4と好成績を残した。日本とは2015年以来の対戦で、そのときは日本が1-0で勝利していた。日本は欧州遠征でイタリアと、28日にはノルウェーと対戦する。<出場メンバー>[日本]▽