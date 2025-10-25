現役時代は名門ヤンキース一筋で通算2153安打し、引退後はドジャース監督を5年務めたブルージェイズのドン・マッティングリー・ベンチコーチは、64歳にして自身初のワールドシリーズを迎える。「本当に身の引き締まるような気持ちだ」と感慨深げだった。一方で「自分としてはやっぱり選手たちのためのものだと思っている。主役は彼らなんだ」とあくまで脇役だと強調。「選手たちの成功を喜ぶ存在であるべきだと思っている」