ドジャースはリーグ優勝決定シリーズに続き、ワールドシリーズでもスネルが第1戦の先発を託された。サイ・ヤング賞2度の左腕は、パドレス時代の22年地区シリーズからポストシーズンは5戦5勝。「キャリアで最も重要な登板だ。チームとしての最終目標、ワールドシリーズ制覇をつかむチャンスだから」と意気込んだ。ロジャーズ・センターでは通算8試合で3勝3敗ながら、防御率2・63とマウンドとの相性は悪くない。