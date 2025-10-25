ブルージェイズの通算221勝右腕シャーザーが、大谷のリーグ優勝決定シリーズ第4戦での投打にわたる活躍について「子供たちが刺激を受けてくれれば。9歳の時点で投手専念と決める必要はない。保護者にも伝えたい。次世代に新しい道を示している」と熱弁した。同第2戦で完投勝利の山本にも言及し「日本の先発投手の育成法に感銘を受けている。日本では先発を120球投げさせて育てる。米国は逆に球数制限が厳しく、“全力投球型”