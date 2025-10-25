ドジャースとブルージェイズの第121回ワールドシリーズ（WS、7回戦制）が24日（日本時間25日午前9時開始）に第1戦を迎える。ドジャースの大谷翔平投手（31）は23日（同24日）、舞台となる敵地でフリー打撃に臨み、33スイングで推定飛距離150メートル弾を含む14本の柵越えを放った。3本塁打＆10奪三振でMVPに輝いたナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦の前々日にも同じく14発＆150メートル弾を放っており、“吉兆”に背中を押されて