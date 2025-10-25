ドジャースのベッツは自身4度目のワールドチャンピオンに挑む。レッドソックス時代の18年と、ドジャース移籍後の20、24年とワールドシリーズは3度出場して全て制覇。「移籍してきて本当に良かったと思っている。生活も野球も順調で全てがポジティブだ」と振り返った。また、この2年のチームを支えた大谷を「MVPを投手としても打者としても獲れる存在なんて彼だけだ。史上最高と言っていいと思う」と絶賛した。