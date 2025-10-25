ドジャースの佐々木はキャッチボールなどで汗を流した。4連勝で突破したリーグ優勝決定シリーズからは、中6日での実戦となる。「1週間空くのもあって、ドッと疲れが来た」と明かした。ポストシーズンは7試合に登板し、3セーブ1ホールドで防御率1.13の安定感を誇る。「（先発の）素晴らしい投球が続いているので、プレッシャーもある。打線も点を取ってくれているので、しっかり勝って終わらせないといけないという責任はある