映画「ゴッドファーザー」で知られる巨匠フランシス・フォード・コッポラ監督（86歳）が、自身の私物である高級腕時計7点をオークションに出品する。これは、コッポラ監督が1億2000万ドル（約177億円）の自己資金を投じて製作した2024年作「メガロポリス」が世界興行収入わずか1430万ドル（約21億円）にとどまり、多額の損失を被ったことを受けた決断のようだ。出品される時計の中には、著名時計師フランソワ＝ポール・ジュルヌと