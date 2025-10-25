24日、秋田県東成瀬村で男女4人が次々とクマに襲われ、1人が死亡、3人が大けがをしました。現場は、東成瀬村役場から西におよそ350メートルの住宅と山林が隣接する空き地です。警察などによりますと、24日午前11時過ぎ「クマに襲われている人がいる」と、近所の人から消防に通報がありました。警察と消防が駆けつけると男女4人が倒れていて、このうち近くに住む佐々木喜行さん38歳が、頭や顔をひっかかれるなどして死亡しました。