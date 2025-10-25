プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「エビフライ」 「切干し大根と昆布の煮物」 「ブロッコリーのゴマ和え」 の全3品。 サクッと揚がったエビフライはシンプルにウスターソースで。副菜は食物繊維が豊富な切干し大根を添えて。【主菜】エビフライ 子どもから大人までみんな大好き！エビフライ！ ©Eレシピ 調理時間：20分 カロリー：342Kcal レシピ制作：管理栄養士、料理家