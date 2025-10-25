きょうのユーロドルは、この日の米消費者物価指数（ＣＰＩ）を受けてドル安が強まったことから、ＮＹ時間に入って１．１６ドル台半ばまで一時上昇した。ただ、買戻しを強める動きまでは見られず、１．１６ドル台での狭い範囲での上下動に終始している。一方、ユーロ円は買い戻しが続いており、１０月９日に付けたユーロ発足以来の高値を再び試す動きが出ている。 最近のユーロドルは１．１６ドル台