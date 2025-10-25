高市首相は、ウクライナ情勢をめぐるヨーロッパ諸国などとのオンライン首脳会合に参加しました。事実上の外交デビューです。高市首相「私からはこの戦争の帰結というのは、欧州を超えて東アジアを含め国際秩序全体に大きな影響を与えるという旨を指摘いたしました」高市首相が参加したのは、日本時間の24日夜11時過ぎから行われたウクライナ情勢を巡ってイギリスとフランスが主催し、ウクライナのゼレンスキー大統領も参加したオン