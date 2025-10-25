ドジャースは２４日（日本時間２５日）、この日第１戦を迎えるワールドシリーズの登録メンバー２６人を発表した。日本人選手の大谷翔平投手（３１）、山本由伸投手（２７）、佐々木朗希投手（２３）は順当にメンバー入りした。救援左腕で勝ちパターンの一角でもあるベシアは、前日２３日（同２４日）に家族の事情で離脱することが発表され、登録メンバーを外れた。レギュラーシーズンでは抑えも務めた左腕のスコットは、地区シ