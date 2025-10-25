使用済みの紙おむつをリサイクル。子どもたちも驚くその実力とは。園児たちの前におむつを持って登場した“紙おむつ先生”。実は日用品大手、ユニ・チャームの社員です。24日に紙おむつ先生が神奈川・横浜市の保育園で行ったのは、紙おむつのリサイクルについて学ぶ出張授業。紙おむつ先生 ユニ・チャーム 那須紀行さん：（材料の）木を細かくするとこういうものができます。これを“パルプ”と呼びます。使用済みの紙おむつが新し