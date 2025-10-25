24日夜、高市総理はウクライナを支援する有志連合の首脳会議にオンラインで参加し、ウクライナ支援を推進していく考えを伝えました。今回が事実上の外交デビューです。高市総理「就任後、初めて出席をしてくれた国際会議がウクライナに関する有志連合だったことに対する歓迎の言葉を頂戴した」高市総理は24日夜、イギリスやフランスが主催し、ゼレンスキー大統領も出席したウクライナを支援する有志連合のオンライン首脳会議に就任