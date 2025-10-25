トランプ大統領が27日に日本を訪れ、翌28日に高市首相との首脳会談を行います。そのトランプ大統領の来日を控え、警備を強化していたアメリカ大使館の近くで、警察官が刃物で切りつけられる事件が起きました。■取り押さえた際、足に刃物が…27日にトランプ大統領の来日を控えるなか、アメリカ大使館の近くは騒然としていました。警視庁によりますと、アメリカ大使館の近くで警備にあたっていた警察官が、不審な動きをしていた30代