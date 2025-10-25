ボートレース蒲郡の「ヴィーナスシリーズ第１６戦ムーンライトプリンセス決定戦」は２４日、予選３日目が行われた。長嶋万記（４４＝静岡）は３日目、５Ｒは２コースからジカまくり１着、１１Ｒはコンマ１３のトップスタートから危なげなく逃げ切った。これで２日目後半から３連勝。得点率２位で予選最終日に臨む。「いい感じ。いい状態をキープできている」と仕上がりも万全だ。２０２６年前期適用勝率は２４日現在で６・２０