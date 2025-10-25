ウクライナ支援の有志国連合の首脳会合にオンライン参加し、記者団の取材に応じる高市首相＝24日夜、首相公邸高市早苗首相は24日夜、ウクライナ支援の有志国連合首脳会合にオンライン出席した。国際会議への参加は就任後初めてで、各国首脳から就任への祝意と、有志国連合参加への歓迎の意が伝えられた。出席後、首相が公邸で記者団に明らかにし「とてもありがたいことだった」と述べた。