秋のスイーツ好きに朗報です♡シュークリーム専門店【ビアードパパ】から、秋限定の新作“焼き芋シュー”が登場します。なると金時の皮ごと使用したお芋クリームと、サクサクのシュー生地が織りなす極上のハーモニー。紫芋パウダーをまとった見た目も可愛いスイーツは、11月だけの特別なお楽しみ。心まで温まる、秋限定のご褒美を味わってみてください。