20代の男女6人が立候補年齢の引き下げを求めて国を訴えた裁判で、東京地裁は訴えを退けました。この裁判は、公職選挙法が立候補できる年齢を25歳や30歳としているのは憲法に違反するとして、22歳から27歳の男女6人が国に立候補年齢の引き下げなどを求めたものです。6人は2023年の統一地方選挙で立候補を届け出ましたが、年齢を理由に受理されませんでした。東京地裁は判決で「一般的には、社会経験は年齢と比例関係にあり、これを