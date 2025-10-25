木原官房長官は会見で、高市総理から国内外の情報収集や分析といったインテリジェンス機能の強化に向けた検討を行うよう指示があったと明らかにしました。現在、政府内には情報活動をおこなう機関として内閣情報調査室などがありますが、これを格上げし、「国家情報局」を創設することを念頭に置いています。「国家情報局」がインテリジェンス活動の司令塔機能を担うことで、政府は国益を脅かす外国勢力の活動への対処力を向上させ