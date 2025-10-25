退職代行サービス「モームリ」の運営会社が弁護士に違法に仕事をあっせんしたとされる事件で、JNNは社内会議の音声を入手しました。「モームリ」の運営会社が退職代行のスキームを変更するという主旨の社内会議の音声を入手しました。社内会議の音声（関係者提供）「労働組合と退職代行サービスを切り離して行おうと考えています」捜査関係者へ取材で、複数の関係者が「労働組合を使うスキームは谷本慎二社長が首謀していた」と話