東京・港区のアメリカ大使館近くで、両手に刃物を持った男が暴れ、現行犯逮捕されました。警視庁によりますと、機動隊員が不審な動きをしていた30代くらいの男に職務質問したところ、男はリュックから包丁と果物ナイフを取り出し、両手に持って隊員に向けたということです。取り押さえようとした際に男が暴れ、機動隊員（26）が右足首あたりを切るけがをしました。男は取り調べに対し、容疑を認めているということです。