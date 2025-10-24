フロンティアワークス(アニメイトグループ)は、青年向けフルカラーコミックレーベル「COMICらぐちゅう」の『ゾンビのあふれた世界で俺だけが襲われない 時子 IF STORY』の配信を国内最大級の総合電子書籍ストア「コミックシーモア」にて2025年10月24日よりスタートした。ネットでバズった人気フルカラーコミック『ゾンビのあふれた世界で俺だけが襲われない』。単行本の累計発行部数は50万部を突破し、アニメ化も決定した本作の公