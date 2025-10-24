バンダイスピリッツは、『牙狼＜GARO＞ TAIGA』より「S.H.Figuarts(真骨彫製法) 黄金騎士ガロ(冴島大河)」(14,850円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年7月発送予定。2026年7月発送予定「S.H.Figuarts(真骨彫製法) 黄金騎士ガロ(冴島大河)」(14,850円)「冴島鋼牙」の父「冴島大河」の若き日の戦いを描いた、シリーズ生誕20周年記念作品 劇場版『牙狼＜G