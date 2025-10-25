◆バレーボール大同生命ＳＶリーグ男子第１節大阪Ｂ３―１サントリー（２４日、兵庫・ジーライオンアリーナ神戸）昨季レギュラーシーズン１位の大阪Ｂがチケット完売９１３３人超のホームで昨季王者のサントリーにセットカウント３―１で逆転勝ちした。２０２１年東京五輪、２４年パリ五輪で連覇したフランス代表セッターで大阪Ｂに新加入したＡ・ブリザールは、試合後の会見で「開幕戦にも関わらず、これだけのプレーがで