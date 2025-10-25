（NY時間11:05）（日本時間00:05） コマーシャル・メタルズ＜CMC＞61.26（+0.39+0.64%） アナリストが鉄鋼製品のコマーシャル・メタルズ＜CMC＞の投資判断を「買い」に引き上げ、目標株価を従来の５７．５０ドルから６８ドルに引き上げた。最近の買収案件を高く評価しているという。 「これらの買収は資本集約度が低いため、同社のフリーキャッシュフロー（ＦＣＦ）の創出力を大幅に高める