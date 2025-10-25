アメリカのヘグセス国防長官は24日、カリブ海で麻薬を密輸していたとして船を空爆し、乗っていてテロリスト6人を殺害したと発表しました。ヘグセス国防長官は24日、SNSで「トランプ大統領の指示を受け、カリブ海で麻薬を密輸していたベネズエラの犯罪組織トレン・デ・アラグアが運航する船に致死的な攻撃を加えた」と発表し、攻撃の動画を公開しました。乗っていた6人全員を殺害したとしています。ヘグセス国防長官は夜間の攻撃は